مرکز نفس در قم توانسته با مشاوره و حمایت‌های تخصصی، ۱۳۵ مورد انصراف از سقط ثبت کند و تاکنون ۷۲ نوزاد سالم متولد شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قم و رئیس ستاد جوانی جمعیت استان با مسئول بسیج جامعه پزشکی و مدیر مرکز «نَفَس»، گزارش اقدامات این مرکز در حوزه پیشگیری از سقط‌های عمدی بررسی شد.

در این نشست فاطمه حیدری، مدیر کل امور بانوان استانداری قم با تقدیر از عملکرد این مرکز گفت: این آمار نشان می‌دهد با هم‌افزایی ظرفیت‌های استان می‌توان جان فرزندان بیشتری را نجات داد و همه دستگاه‌ها باید در پیشگیری از سقط عمدی همکاری کنند. وی افزود این نشست در چارچوب تدوین طرح جامع جوانی جمعیت برگزار شده و مرکز «نَفَس» یکی از ابزار‌های راهبردی آن است.

در این جلسه، مهم‌ترین علل فرهنگی سقط عمدی شامل بارداری در دوران عقد و فشار‌های اقتصادی و تجمل‌گرایانه، ناتوانی مالی، ترجیح جنسیت، و کم‌اطلاعی از عوارض سقط بررسی شد.

حاضران بر ضرورت گفتگوی فرهنگی، آگاهی‌بخشی و هماهنگی نهاد‌ها برای کاهش سقط تأکید کردند. در پایان مقرر شد برنامه‌های مشترک و هدفمند برای ارتقای آگاهی عمومی تدوین و اجرا شود.

مرکز «نَفَس» (مخفف نجات فرزندان از سقط) سال گذشته رتبه برتر جوانی جمعیت استان را کسب کرده است.