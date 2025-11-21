پخش زنده
مانور تمام عیار حماسه ایثار اصفهان با رویکرد زلزله با حضور رئیس ستاد بحران کشور و استاندار اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اصفهان ؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری گفت : این مانور با هدف ارزیابی ظرفیتها، تقویت هماهنگی بین دستگاهها و افزایش آمادگی عملیاتی درشهرک انرژی شهرستان شاهین شهر اجراشد.
منصور شیشه فروش با بیان اهمیت آمادگی در برابر زلزله افزود: در این مانور وقوع زمینلرزهای فرضی با بزرگی ۶.۷ ریشتر در محدوده شهرک انرژی شبیهسازی که پیامدهایی همچون آتشسوزی، آبگرفتگی، نشت مواد خطرناک و خسارت بررسی و ارزیابی شد.
شیشه فروش برگزاری چنین مانورهایی را علاوه بر تمرینی برای عملیات جستوجو و نجات، فرصتی برای آزمودن توان دستگاههای اجرایی در مدیریت بحرانهای ترکیبی است.
وی اضافه کرد: تمرکز بر پیامدهای ثانویه مانند نشت مواد خطرناک، قطع ارتباطات و تهدیدات امنیتی نشاندهنده نگاه جامع به مدیریت بحران است و میتواند الگویی برای سایر استانها در اجرای مانورهای مشابه باشد
مدیرکل مدیریت بحران استانداری با اشاره به اقدامات پیشبینیشده در ساعات اولیه حادثه فرضی گفت: تشکیل ستاد شرایط اضطراری به ریاست استاندار، اعزام تیمهای ارزیاب اولیه، آمادهباش استانهای معین، اعزام نیروهای مسلح و یگانهای ویژه انتظامی، بازگشایی معابر با تجهیزات سنگین، اسکان اضطراری بازماندگان و تأمین آب و غذا از جمله اقدامات فوری این مانور بود که به خوبی اجرا شد.
وی بیان کرد:در این مانور ۸۸ دستگاه اجرایی با بهکارگیری ۱۱۲ تیم تخصصی و استعداد سه هزار ۵۰۰ نیروی امدادی، انتظامی، جهادی و خدماتی حضور داشتند.
همچنین ۸۰۰ دستگاه تجهیزات فنی و ۶۵۰ دستگاه تجهیزات سبک در فرآیند برگزاری مانور بهکارگیری شد.