به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اصفهان ؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری گفت : این مانور با هدف ارزیابی ظرفیت‌ها، تقویت هماهنگی بین دستگاه‌ها و افزایش آمادگی عملیاتی درشهرک انرژی شهرستان شاهین شهر اجراشد.

منصور شیشه فروش با بیان اهمیت آمادگی در برابر زلزله افزود: در این مانور وقوع زمین‌لرزه‌ای فرضی با بزرگی ۶.۷ ریشتر در محدوده شهرک انرژی شبیه‌سازی که پیامدهایی همچون آتش‌سوزی، آب‌گرفتگی، نشت مواد خطرناک و خسارت بررسی و ارزیابی شد.

شیشه فروش برگزاری چنین مانورهایی را علاوه بر تمرینی برای عملیات جست‌وجو و نجات، فرصتی برای آزمودن توان دستگاه‌های اجرایی در مدیریت بحران‌های ترکیبی است.

وی اضافه کرد: تمرکز بر پیامدهای ثانویه مانند نشت مواد خطرناک، قطع ارتباطات و تهدیدات امنیتی نشان‌دهنده نگاه جامع به مدیریت بحران است و می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها در اجرای مانورهای مشابه باشد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری با اشاره به اقدامات پیش‌بینی‌شده در ساعات اولیه حادثه فرضی گفت: تشکیل ستاد شرایط اضطراری به ریاست استاندار، اعزام تیم‌های ارزیاب اولیه، آماده‌باش استان‌های معین، اعزام نیروهای مسلح و یگان‌های ویژه انتظامی، بازگشایی معابر با تجهیزات سنگین، اسکان اضطراری بازماندگان و تأمین آب و غذا از جمله اقدامات فوری این مانور بود که به خوبی اجرا شد.

وی بیان کرد:در این مانور ۸۸ دستگاه اجرایی با به‌کارگیری ۱۱۲ تیم تخصصی و استعداد سه هزار ۵۰۰ نیروی امدادی، انتظامی، جهادی و خدماتی حضور داشتند.

همچنین ۸۰۰ دستگاه تجهیزات فنی و ۶۵۰ دستگاه تجهیزات سبک در فرآیند برگزاری مانور به‌کارگیری شد.