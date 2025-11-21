پخش زنده
فردا و در جریان هفته دوم رقابتهای فوتبال لیگ دسته چهارم، تیم شاهوی مهاباد در ورزشگاه آزادی میزبان تیم المپیک نور خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، در هفته دوم رقابتهای لیگ دسته چهارم فوتبال ایران، تیم طلاییپوشان شاهوی مهاباد روز شنبه ۱ آذر از تیم المپیک نور تبریز میزبانی خواهد کرد. این دیدار از ساعت ۱۴ در ورزشگاه آزادی مهاباد برگزار میشود.
تیم شاهو در حالی وارد این مسابقه میشود که سه امتیاز بازی نخست خود را بهدلیل عدم صدور کارت بازی برخی بازیکنان از دست داده است.
این تیم اکنون در نخستین دیدار خانگی فصل، تلاش خواهد کرد عملکرد فنی خود را در چارچوب رقابتها به نمایش بگذارد.