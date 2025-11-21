

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین تمرین تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران پس از حضور در هند برای شرکت در مسابقات گروه D مقدماتی جام ملت‌های ۲۰۲۶ کمتر از ۱۷ سال آسیا از ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی (۱۲:۳۰ به وقت تهران) امروز (جمعه) در زمین اداره ورزش استان گجرات هند برگزار شد.

در این تمرین ملی‌پوشان پس از گرم کردن، تمرینات پستی تخصصی و در نهایت فوتبال ۱۱ به ۱۱ در نیمی از زمین مشغول شدند.

دمای هوا در زمان برگزاری این تمرین حدود ۳۰ درجه سانتی گراد بوده و ملی‌پوشان کشورمان باید مسافتی حدود یک ساعته تا هتل محل اقامت خود را برای برگزاری این تمرین طی می‌کردند.

در حاشیه تمرین امروز تعدادی از اهالی منطقه به ویژه با کودکان با اعضای تیم ملی نوجوانان عکس یادگاری گرفتند.

برنامه بازی‌های تیم فوتبال نوجوانان ایران در این مرحله از مسابقات به شرح زیر است:

دوشنبه ۲۴ نوامبر (۳ آذر)

چین تایپه_ ایران؛ ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی (۱۴:۳۰ به وقت تهران)

چهارشنبه ۲۶ نوامبر (۵ آذر)

ایران_ لبنان؛ ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی (۱۴:۳۰ به وقت تهران)

جمعه ۲۸ نوامبر (۷ آذر)

فلسطین_ ایران؛ ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی (۱۴:۳۰ به وقت تهران)

یکشنبه ۳۰ نوامبر (۹ آذر)

ایران_ هند؛ ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی (۱۷:۳۰ به وقت تهران)