حزب الله لبنان با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت هشتاد و دومین سالگرد استقلال لبنان، تأکید کرد که همچنان در برابر اشغالگری رژیم صهیونیستی ایستادگی خواهد کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما حزب الله لبنان با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت هشتاد و دومین سالگرد استقلال لبنان با اشاره به اینکه مقابله با رژیم صهیونیستی مستلزم داشتن روحیه مقاومت است، گفت: باید معادلاتی حفظ شود که به استقلال لبنان منجر شد و در سال ۲۰۰۰ به خروج اسرائیل منتهی گردید، در سال ۲۰۰۶ ابهت این رژیم را در هم شکست، در سال ۲۰۱۷ طرح تروریسم تکفیری را شکست داد و در سال ۲۰۲۴ اجازه تحقق اهداف اسرائیل را نداد.

حزب الله با تأکید بر لزوم اخراج رژیم صهیونیستی از خاک لبنان به ویژه منطقه جنوب این کشور، تصریح کرد: ما مخالف هر گونه وابستگی و دیکته خارجی هستیم؛ زیرا استقلال لبنان فقط از طریق مقابله با طرح های خارجی و تحکیم حاکمیت میسر است.