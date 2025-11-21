

به گزارش



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ عملیات اطفای حریق در منطقه جنگلی الیت مرزن آباد از روز شنبه تاکنون از طریق هوا و زمین در حال انجام است، عملیاتی پیچیده و گسترده به دلیل شرایط سخت گذر بودن منطقه که به گفته مسئولان با حضور بیش از ۴۰۰ نفر از نیرو‌های مردمی و امدادی به شکل شبانه روزی در حال انجام است.

در این عملیات، نیرو‌های حفاظتی منابع طبیعی مازندران به همراه نیرو‌های مردمی و امدادی با تلاش شبانه‌روزی در شرایط بسیار سخت، شیب‌های تند و مسیر‌های صعب‌العبور، برای مهار و جلوگیری از گسترش آتش‌سوزی‌های جنگلی منطقه حفاظت‌شده به میدان آمده‌اند تا همزمان با اطفای حریق از طریق بالگرد‌ها در روی زمین نیز آتش را مهار کنند.