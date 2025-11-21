جدال جنگلبان با آتش الیت
بخشی از عملیات گسترده اطفای حریق در منطقه جنگلی الیت را جنگلبانانی به عهده دارند که در شیب تند این جنگل صخره ای شبانه روز با آتش جدال می کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ عملیات اطفای حریق در منطقه جنگلی الیت مرزن آباد از روز شنبه تاکنون از طریق هوا و زمین در حال انجام است، عملیاتی پیچیده و گسترده به دلیل شرایط سخت گذر بودن منطقه که به گفته مسئولان با حضور بیش از ۴۰۰ نفر از نیروهای مردمی و امدادی به شکل شبانه روزی در حال انجام است.
در این عملیات، نیروهای حفاظتی منابع طبیعی مازندران به همراه نیروهای مردمی و امدادی با تلاش شبانهروزی در شرایط بسیار سخت، شیبهای تند و مسیرهای صعبالعبور، برای مهار و جلوگیری از گسترش آتشسوزیهای جنگلی منطقه حفاظتشده به میدان آمدهاند تا همزمان با اطفای حریق از طریق بالگردها در روی زمین نیز آتش را مهار کنند.
عرصههای جنگلی الیت مرزن آباد آبان ماه امسال در ۲ مرحله دچار آتش سوزی شد ابتدا ۱۰ آبان ماه که بعد از چند روز آتش با تلاش نیروهای امدادی مهار شد، اما آتش دوم که از شنبه هفته جاری آغاز شد گستردهتر و در منطقهای بسیار صعب العبور اتفاق افتاد، آتشی که صعبالعبور بودن منطقه و قرار گرفتن در دو حوزه آبریز با درههای عمیق از یک سو و گرمای هوا به همراه انباشت برگ و لاشه درختان شکسته افتاده مهار آن را سخت کرده است.