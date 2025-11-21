پخش زنده
همزمان با هفته بسیج ۴۷۵ برنامه در سه سطح شهرستان، بخش و محلات با محوریت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و رزمی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: ستاد هفته بسیج نیشابور با مشارکت مدیران و معاونتهای سپاه شهرستان، برخی ادارات و معاونتهای فرمانداری راهاندازی شده و برنامههای هفته بسیج در قالب دو سطح کمیته برنامهریزی شده است.
سرهنگ علی نیکیاد افزود: این کمیتهها شامل کمیتههای عمومی (پشتیبانی، ارزیابی و روابط عمومی) و ۱۴ کمیته تخصصی شامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصاد مقاومتی و سازندگی، دفاعی ،امنیتی، ورزش، زن و تعالی خانواده، جهاد تبیین و تربیت، فضای مجازی، افشار، نمایشگاه، جذب ایثارگران، اردویی و گردشگری و علمی هستند.
وی ادامه داد: هفته بسیج امسال از ۳۰ آبان تا ۶ آذر برگزار میشود و هر روز به نام خاصی نامگذاری شده است.
سرهنگ نیکیاد با بیان اینکه برنامهها در سه سطح اجرا میشود، گفت: این برنامهها در سطح شهرستان با ۸ عنوان برنامه، در سطح بخشها، ۴۶ عنوان برنامه و در سطح محلات و روستاها با ۴۲۱ عنوان اجرا خواهد شد.
وی افزود: برخی از برنامههای شاخص شامل دیدار بسیجیان با امام جمعه و ائمه جمعه شهرستان، حضور در حلقههای صالحین، اجتماع دختران فاطمی در روز شهادت حضرت فاطمه زهرا، اجتماع فدائیان ولایت، حضور در گلزار شهدا، رزمایش گشتهای رضویان بسیج و نمایشگاه خدمت ۴۶ است.
وی ادامه داد: این نمایشگاه فعالیتهای پایگاهها در زمینههای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را نمایش میدهد و همچنین بستههای ارزاق ضروری با قیمت مناسب عرضه خواهد شد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور درباره برنامههای کمیتهها گفت: کمیته فرهنگی ۷۰ برنامه، کمیته تزکیه و تربیت ۳۲ برنامه، کمیته امنیتی و دفاعی ۱۵ برنامه، کمیته اقشار ۳۵ برنامه، کمیته سازندگی و اقتصاد مقاومتی ۴۳ برنامه، کمیته ورزشی ۹ برنامه، کمیته زنان و تعالی خانواده ۷۴ برنامه، کمیته علمی ۱۱ برنامه، کمیته اجتماعی ۵۲ برنامه، کمیته فضای مجازی ۳۲ برنامه، کمیته جهاد تبیین ۲۰ برنامه، کمیته اردویی ۳۳ برنامه دارد.
وی تصریح کرد: هدف از این برنامهها ترویج فرهنگ ایثار و خدمت، افزایش نقش مردم در فعالیتهای بسیج و تجلیل از شهدا و فرماندهان پایگاههاست.
او خاطرنشان کرد: فعالیتها در سطح محلات، مدارس و پایگاهها اجرا میشود و تلاش شده برنامهای متفاوت نسبت به سالهای گذشته ارائه شود.