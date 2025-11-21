به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، نخستین دوره تمرینی آموزشی فدراسیون کاراته با تدریس مربیان تیم ملی آقایان مهدی عمو زاده، مهدی جعفری، الله کرم شهگل و حسین کوهی در خانه کاراته قم برگزار شد.

این دوره آموزشی در مدت سه روز بر پا شد که با حضور ۹۴ نفر از بازیکنان و قهرمانان در رده نوجوانان، جوانان و زیر ۲۱ سال در قم برگزار شد.

این دوره شامل برنامه تمرینات فنی، کلاس آموزشی داوری ویژه بازیکنان و تمرینات بدنسازی چابکی است.

این دوره آموزشی و تمرینی برای ارتقا آمادگی‌های بدنی و مهارتی برای حضور در مسابقات سال آینده قهرمانی آسیا و جهانی است.