پخش زنده
امروز: -
نماینده بدمینتون کشورمان در ادامه رقابتهای بینالمللی فیوچر سریز ویکتور ترکیه، با کسب یک پیروزی مهم مقابل حریف ترکیهای، به مرحله نیمهنهایی صعود کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مرحله یکچهارم نهایی مسابقات بینالمللی فیوچر سریز ویکتور ترکیه، علی حیاتی بدمینتونباز کشورمان مقابل یوسف یاشار از ترکیه قرار گرفت. حیاتی در این دیدار با ارائه نمایشی قابلتحسین و بازی حسابشده، موفق شد در سه گیم پیاپی با نتایج ۲۱–۱۶، ۱۵–۲۱ و ۲۱–۱۸ حریف میزبان را شکست دهد و به جمع چهار بازیکن برتر این رقابتها راه یابد.
در بخش دختران، مبینا ندائی در مرحله یکچهارم نهایی برابر بورسا اونلو از ترکیه با نتایج ۲۱–۱۳ و ۲۱–۱۳ مغلوب شد و از دور رقابتها کنار رفت.
همچنین در دونفره مردان، تیم علی حیاتی و فرزین خانجانی مقابل ترکیب ترکیهای گوکای گل و مرت سون با نتایج ۲۱–۱۴ و ۲۱–۱۹ شکست خورد.
در بخش دونفره دختران نیز رومینا تاجیک و پریا اسکندری برابر تیم آلمانی مارییک بیتنر و لوییزا ماربورگر پس از رقابتی نزدیک با نتایج ۲۱–۱۹ و ۲۱–۱۹ تن به شکست دادند.
این دوره از مسابقات با حضور کشورهای سنگاپور، مجارستان، مالزی، ایتالیا، پرتغال، اتریش، سوئد، انگلیس، نیجریه، تایلند، یونان، اندونزی، ازبکستان، فرانسه، آلمان، آمریکا، کرواسی، لهستان، امارات، اوکراین و فنلاند برگزار میشود.
با این نتایج، علی حیاتی تنها نماینده باقیمانده ایران در این رقابتهاست که فردا برای رسیدن به فینال به میدان می رود.