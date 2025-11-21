طبق اطلاعیه مرکز پایش محیط‌زیست آذربایجان غربی، وضعیت هوا در چند شهر استان ناسالم برای گروه‌های حساس است و رعایت نکات پیشگیرانه توسط شهروندان ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی اعلام کرد که با تداوم و تشدید استقرار الگوی پرارتفاع ژئوپتانسیلی در استان، طی روز‌های آینده شرایط برای افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و تشدید آلودگی هوا در آذربایجان غربی فراهم خواهد بود.

بنابر هشدار هواشناسی و اطلاعات دریافتی از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای ارومیه، مهاباد و شاهین‌دژ، کیفیت هوا در حال حاضر در محدوده «ناسالم برای گروه‌های حساس» قرار دارد.

بر همین اساس، توصیه‌های زیر برای کاهش اثرات آلودگی هوا و پیشگیری از تشدید شرایط ارائه شده است:

پرهیز از هرگونه فعالیت افزایش‌دهنده آلودگی هوا از جمله روشن کردن آتش، سوزاندن لاستیک، عملیات قیرکاری و فعالیت‌های عمرانی آلاینده

کاهش فعالیت بدنی در فضای باز برای بیماران قلبی، ریوی و مبتلایان به آسم

خودداری از خروج غیرضروری از منزل

رعایت الگوی مصرف سوخت و دقت در استفاده از وسایل گرمایشی برای جلوگیری از افزایش بیش از حد حرارت در فضا‌های مختلف

کاهش استفاده از خودرو‌های شخصی و استفاده از حمل‌ونقل عمومی

دقت هنگام سوخت‌گیری و جلوگیری از سرریز سوخت در جایگاه‌ها

جلوگیری از فعالیت واحد‌های صنعتی آلاینده محیط‌زیست

تشدید برخورد با خودرو‌های دودزا و فاقد معاینه فنی و اطلاع‌رسانی پلیس راهور درباره محدودیت تردد خودرو‌های تک‌سرنشین

در این اطلاعیه تأکید شده است که رعایت موارد فوق می‌تواند در کاهش آلودگی هوا و حفظ سلامت شهروندان نقش مؤثر داشته باشد.