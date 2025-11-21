پخش زنده
طبق اطلاعیه مرکز پایش محیطزیست آذربایجان غربی، وضعیت هوا در چند شهر استان ناسالم برای گروههای حساس است و رعایت نکات پیشگیرانه توسط شهروندان ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی اعلام کرد که با تداوم و تشدید استقرار الگوی پرارتفاع ژئوپتانسیلی در استان، طی روزهای آینده شرایط برای افزایش غلظت آلایندههای جوی و تشدید آلودگی هوا در آذربایجان غربی فراهم خواهد بود.
بنابر هشدار هواشناسی و اطلاعات دریافتی از ایستگاههای سنجش آلودگی هوای ارومیه، مهاباد و شاهیندژ، کیفیت هوا در حال حاضر در محدوده «ناسالم برای گروههای حساس» قرار دارد.
بر همین اساس، توصیههای زیر برای کاهش اثرات آلودگی هوا و پیشگیری از تشدید شرایط ارائه شده است:
پرهیز از هرگونه فعالیت افزایشدهنده آلودگی هوا از جمله روشن کردن آتش، سوزاندن لاستیک، عملیات قیرکاری و فعالیتهای عمرانی آلاینده
کاهش فعالیت بدنی در فضای باز برای بیماران قلبی، ریوی و مبتلایان به آسم
خودداری از خروج غیرضروری از منزل
رعایت الگوی مصرف سوخت و دقت در استفاده از وسایل گرمایشی برای جلوگیری از افزایش بیش از حد حرارت در فضاهای مختلف
کاهش استفاده از خودروهای شخصی و استفاده از حملونقل عمومی
دقت هنگام سوختگیری و جلوگیری از سرریز سوخت در جایگاهها
جلوگیری از فعالیت واحدهای صنعتی آلاینده محیطزیست
تشدید برخورد با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی و اطلاعرسانی پلیس راهور درباره محدودیت تردد خودروهای تکسرنشین
در این اطلاعیه تأکید شده است که رعایت موارد فوق میتواند در کاهش آلودگی هوا و حفظ سلامت شهروندان نقش مؤثر داشته باشد.