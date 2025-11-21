پخش زنده
نماینده ولیفقیه در آذربایجانغربی گفت: نتیجه مقاومت دربرابر قدرتهای سلطهگر عزت و پیشرفت و پیامد عقب نشینی خسارت و زیاده خواهی دشمن است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجت الاسلام و المسلمین سیدمهدی قریشی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران ارومیه با اشاره به سیاستهای دوگانه آمریکا و کشورهای غربی گفت: تمامی رؤسایجمهور آمریکا طی دهههای گذشته از شعار حقوق بشر بهعنوان پوششی برای اعمال فشار و پیشبرد اهداف سلطهطلبانه خود استفاده کردهاند و نمونه آشکار این رفتار دوگانه را میتوان امروز در غزه مشاهده کرد چرا که غرب با وجود فجایع انسانی، در کنار رژیم صهیونیستی ایستاده است.
وی خاطرنشان کرد: استفاده ابزاری از حقوق بشر، بخشی از رویکرد ثابت غربیهاست و ایران باید با هوشیاری در برابر این سیاستها بایستد.
حجت الاسلام والمسلمین قریشی با اشاره به بیانیه ضد ایرانی کشورهای عضو گروه هفت گفت: این کشورها در حالی ایران را به همکاری بیشتر با آژانس بینالمللی انرژی اتمی تشویق میکنند که چند ماه قبل، همزمان با مذاکرات رسمی، اقدامات خرابکارانه علیه تأسیسات هستهای ایران انجام داده و تعدادی از دانشمندان کشورمان را به شهادت رساندند.
وی اضافه کرد: چنین رفتارهایی نشانهای از رویکرد ریاکارانه غرب است و نباید در برابر این رفتارها فریب خورد.
نماینده ولیفقیه در آذربایجانغربی با تأکید بر اینکه هرگونه عقبنشینی در برابر قدرتهای سلطهگر، موجب خسارت و ایجاد جسارت بیشتر برای دشمن میشود اضافه کرد: همواره نتیجه مقاومت عزت و پیشرفت بوده و هرجا عقبنشینی انجام شده، دشمنان خواستههای بیشتری مطرح کردهاند.
امام جمعه ارومیه بیان کرد: جریانهای معاند تلاش میکنند با مطرحکردن موضوعات حاشیهای، مسائل اخلاقی را کمرنگ کرده و حساسیت جامعه نسبت به ارزشهای دینی را کاهش دهند تا راه برای نفوذ فرهنگی و تغییر سبکزندگی اسلامی هموار شود.
وی در ادامه گفت: دشمن امروز با استفاده از ابزارهای رسانهای و شبکههای اجتماعی بهدنبال آن است که بنیانهای فرهنگی جامعه اسلامی را متزلزل کند و نسل جوان را از باورهای دینی دور سازد.
حجتالاسلام قریشی افزود: در این شرایط وظیفه خانوادهها و مجموعه دستگاههای فرهنگی سنگینتر از گذشته است و باید با افزایش آگاهیبخشی، جامعه را در برابر این موج تخریبی بیمه کرد.
امام جمعه ارومیه با انتقاد نسبت به رواج برخی رفتارهای نامتعارف در مراسمهای دینی و اجتماعی اضافه کرد: در برخی مجالس ترحیم نشانههایی از تجملگرایی، برنامههای تقلیدی غربی مشاهده میشود؛ رفتارهایی که با ماهیت معنوی و سادهزیستانه این مراسمها همخوانی ندارد.
حجت الاسلام قریشی با اشاره به انتخابات اخیر عراق خاطرنشان کرد: مردم این کشور با مشارکت هوشمندانه خود نشان دادند اجازه دخالت قدرتهای بیگانه را در تعیین سرنوشت خود نمیدهند.
وی افزود: همگرایی و استحکام روابط دوستانه بین عراق و کشورمان به نفع جهان اسلام و موجب افزایش ثبات منطقه است و میتواند سد محکمی در برابر توطئههای دشمنان باشد.
امام جمعه ارومیه با قدردانی از مشارکت گسترده خیران در مراسم گلریزان در استان اضافه کرد: در این اقدام نیکوکارانه زمینه آزادی ۵۰۰ زندانی جرایم مالی فراهم شد که اقدامی انسان دوستانه بود که علاوه بر بازگشت بسیاری از سرپرستان خانواده به خانه، نقش قابل توجهی در کاهش آسیبهای اجتماعی دارد.