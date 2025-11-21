پخش زنده
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم گفت: از ابتدای سال تا آبانماه جاری با صدور پروانه بهرهبرداری برای ۱۱۸ واحد تولیدی، بیش از ۶۰ هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری در استان انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اکبر ابدالی گفت: پروانههای بهرهبردارای صنعتی صادر شده در قم طی این مدت، برای آغاز به کار واحدهای صنعتی جدید و همچنین توسعه انجام شده در واحدهای صنعتی موجود استان بوده و ظرفیت اشتغالزایی برای حدود پنج هزار نفر را فراهم کرده است.
وی افزود: در بخش صدور جواز تاسیس فعالیتهای صنعتی نیز قم روند خوبی دارد و این موضوع نشان میدهد بسیاری از سرمایه گذاران علاقهدارند تا با راه اندازی واحد تولیدی در شهرکهای صنعتی استان، وارد فعالیتهای اقتصادی شوند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم ادامه داد: در همین رابطه طی مدت یاد شده، تعداد ۲۳۷ جواز تاسیس در بخش ایجادی (ایجاد واحد صنعتی جدید) و توسعهای (توسعه واحد صنعتی موجود) با سرمایه گذاری بالغ بر ۲۲۲ هزار میلیارد ریال و ظرفیت ایجاد اشتغال برای هفت هزار نفر در قم صادر شده است.