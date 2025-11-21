به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در وزن ۸۶ کیلوگرم کامران قاسم پور در دور نخست با نتیجه ۵ بر ۳ مغلوب آرسنی ژیویف دارنده نشان برنز جهان از جمهوری آذربایجان شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال، نماینده کشورمان به گروه شانس مجدد رفت.



قاسمپور در این مرحله با نتیجه ۸ بر صفر از سد بن فرج اله فاتح از الجزایر گذشت و در دیدار رده بندی ماگومت اولویف از تاجیکستان را با نتیجه ۸ بر صفر از پیش رو برداشت و صاحب نشان برنز شد.