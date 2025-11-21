با افتتاح متمرکز سایت‌های ایرانسل در ۵ روستای کوهستانی شهرستان علی آبادکتول، مشترکین همراه اول هم با رومینگ بدون هزینه می‌توانند از این خدمات بهره‌مند شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ روستا‌های کوهستانی سیاه مرزکوه، چجا در بخش کمالان و سیاه رودبار، شیرین آباد، افراتخته، دهنه زرین گل از این خدمات بهره مند شدند.

این طرح‌ها با اعتبار ۲۵ میلیارد تومان اجرا شده است و بیش از هزار مشترک در این مناطق روستایی کوهستانی از خدمات جدید ارتباطی بهره‌مند شده‌اند.

با بهره‌برداری از این طرح، دسترسی روستا‌های یاد شده به خدمات مکالمه، اینترنت پرسرعت و ارتباط پایدار فراهم شده و زیرساخت‌های ارتباطی منطقه تقویت شده است.