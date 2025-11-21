یک جوان در روستای قهرآباد بوکان به داخل چاه ۱۸ متری سقوط کرد و با تلاش تیم آتش‌نشانی به سرعت نجات یافت و به بیمارستان منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، یک جوان اهل بوکان روز جاری در روستای قهرآباد به داخل چاهی به عمق ۱۸ متر سقوط کرد، اما بلافاصله توسط تیم امدادگران آتش‌نشانی نجات یافت.

رئیس سازمان آتش‌نشانی بوکان با اشاره به اعزام سریع نیروها به محل حادثه گفت: تیم امداد با استفاده از تجهیزات تخصصی نجات به داخل چاه فرود آمد و موفق شد مصدوم را از عمق چاه خارج کند.

پس از نجات، مصدوم توسط کارشناسان فوریت‌های پزشکی به بیمارستان منتقل شد تا تحت مراقبت‌های درمانی قرار گیرد.