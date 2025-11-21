به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حجت السلام ترابی امام جمعه گنبدکاووس با قدردانی از سخنان رئیس جمهور درباره حجاب گفت: رعایت حجاب و عفاف از ادارات آغاز شود.

حاج عبدالکریم آخوند جاور امام جمعه اهل سنت گنبد کاووس گفت: رضوان خدا بالاترین مرتبه خشنودی الهی و برتر از همه نعمت‌های بهشتی است.

حجت الاسلام دلبری امام جمعه علی آباد کتول گفت: بسیج در همه زمان‌ها پشتیبان ولایت، مردم و انقلاب بوده است.

حجت‌الاسلام دماوندی امام جمعه مینودشت ضمن قدردانی ازمردم به سبب استقبال از شهدای گمنام گفت: مردم مینودشت امروز جای خالی والدین این شهدا را پر کردند.

حجت الاسلام قاسمی امام جمعه کلاله گفت: فاطمه زهرا سلام الله علیها شفیع امت اسلام در روز جزاست.

حاج محمد آخوند احمدی امام جمعه اهل سنت کلاله گفت: بسیج در حساس‌ترین لحظات در کنار ملت ایران بوده و خواهد بود.

حجت‌الاسلام منصوری امام جمعه آزادشهر گفت: امروز تفکر بسیج بین المللی شده و سران استکبار از این تفکر هراس دارند.

حجت الاسلام شیخی امام جمعه بندرترکمن تفکر بسیجی را تنها راه برون رفت از مشکلات اقتصادی و اجتماعی دانست.

حجت الاسلام رضا نژاد امام جمعه گالیکش گفت: بانوان، حجاب و عفاف را از فاطمه زهرا سلام الله علیها الگو برداری کنند.

امام جمعه کردکوی گفت نهادینه شدن تفکر بسیجی در جامعه سعادتمندی را به همراه خواهد داشت.

حجت‌الاسلام حسینی امام جمعه آق قلا گفت: انقلاب اسلامی امتداد مکتب فاطمی است.

آخوند میرزاعلی امام‌جمعه اهل‌سنت آق‌قلا گفت: باید با وحدت، هوشیاری و حضور فعال، در برابر توطئه‌ها ایستادگی کنیم و علیه دشمنان بسیج شویم.

حجت الاسلام بابامحمدی امام جمعه نگین شهر گفت: بسیج در صف اول دفاع ازمیهن، انقلاب و ولایت بوده و هست.

آخوند خوجملی امام جمعه اهل سنت نگین شهر گفت: بسیج شجره طیبه‌ای است که ثمره آن امیدآفرینی، اقتدار و امنیت ملی است.

حجت الاسلام ریاحی امام جمعه نوکنده تفکر بسیجی را از مؤثرترین ظرفیت‌های داخلی در مسیر پیشرفت جمهوری اسلامی و تحقق گفتمان ایران قوی دانست.

حجت الاسلام بهرامی امام جمعه خان ببین و منطقه فندرسک گفت: مهمترین چالش این روز‌های مردم، گرانی است و در این زمینه باید اقدام عملی شود.

حجت الاسلام ابراهیمی امام جمعه دوزین گفت: ایستادگی در برابر سلطه طلبی غرب یک ضرورت است.

حجت الاسلام اشرفی امام جمعه شهر مزرعه کتول، بسیج را یادگار معمار کبیر انقلاب اسلامی دانست.

حجت الاسلام صفایی امام جمعه انبارالوم گفت: مراسم یادبود و تشییع شهدا از مؤثرترین راه‌های انتقال مفاهیمی همچون مقاومت و عدالت‌خواهی به نسل جوان است.