

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران در میزخدمت بهشهر گفت: برای دسترسی بهتر روستاییان به اینترنت پرسرعت ۲۵ سایت ارتباطی در دولت چهاردهم برای ۳۰ روستای شهرستان بهشهر راه اندازی شده است.



اسماعیل اعزی با بیان اینکه۴ سایت ارتباطی دیگر نیز در دست اجراست، افزود: فناوری نسل پنجم تلفن همراه در بهشهر راه اندازی شده است.



او ادامه داد: برای کاهش ترافیک اینترنت در بستر تلفن همراه، توسعه فیبر نوری برای منازل و کسب و کار‌ها در دستور کار قرار گرفته و تاکنون۶۰ کیلومتر حفاری در بهشهر انجام شده و ۱۵ کیلومتر نیز در حال انجام است.



مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران گفت: برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی شهرستان بهشهر در دولت چهاردهم ۲۰۷ میلیارد تومان هزینه شده است.



معاون مالی اعتباری پست بانک مازندران نیز در جمع نمازگزاران بهشهری گفت: هزار فقره تسهیلات روستایی به مبلغ هزار و ۱۲۲ میلیارد تومان امسال به روستاییان شهرستان بهشهر پرداخت شده است

مهدی صفری افزود: فعالان حوزه کشاورزی، باغداری و دامپروری در روستا‌ها می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.