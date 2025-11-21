پخش زنده
سردار فدا: جنگ ۱۲ روزه نشان داد حضور مردم قدرت دشمن را محدود میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ فرمانده سپاه صاحبالزمان (عج) استان اصفهان ظهر امروز در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه گفت: جنگ ۱۲ روزه نشان داد که نیاز به سازماندهی و آموزش محلات و اقشار مختلف داریم تا بتوانیم در دفاع از انقلاب و نظام، جمعیتهای داوطلب و فداکار را به کارگیری کنیم و حضور مردم قدرت دشمن را محدود میکند.
سردار مجتبی فدا، فرمانده سپاه صاحبالزمان (عج) استان اصفها افزود: شعار محوری هفته بسیج، بسیج مردم و اقتدار ملی است. ویژگی حضرت امام (ره) این بود که از دل تهدیدها و شرایط سخت انقلاب، فرصتهایی برای نظام ایجاد کردند که یکی از آنها تشکیل نهاد عظیم بسیج بود. این میراث گرانبها از ابتدای انقلاب تاکنون در عرصههای مختلف نقشآفرینی کرده است.
وی با اشاره به نقش مردم در حفظ و حراست از انقلاب افزود: هنر امام (ره) این بود که نگهبانی انقلاب را به دست مردم سپرد و با ایجاد حلقههای واسط بین مردم و نهادهای اجرایی، امکان فعالیت داوطلبانه، جهادی و شهادتطلبانه در عرصه دفاع از انقلاب را فراهم کرد. بسیج در تثبیت نظام، مقابله با تجزیهطلبی و گروهکهای ضدانقلاب، دفاع مقدس، خدمترسانی و سازندگی بعد از دفاع مقدس، محرومیتزدایی و حضور در حوادثی مانند سیل و زلزله، نقش مؤثری ایفا کرده است.
فرمانده سپاه صاحبالزمان (عج) با یادآوری طرحهای ابلاغی مقام معظم رهبری گفت: بر اساس سند دهساله بسیج، بسیج باید همواره به مردم متکی باشد و در حوادث و اتفاقات، حضور و مشارکت مردم را فراموش نکند. پایگاهها و حوزههای بسیج با محوریت مساجد، روحانیت، کانونهای فرهنگی، هیئات مذهبی و صندوقهای قرضالحسنه، مردم را آموزش داده، سازماندهی میکنند و در شرایط مختلف به کار میگیرند.
سردار فدا نقش بسیج در کاهش آسیبهای اجتماعی، ارتقای علم و پژوهش، خودکفایی کشور و تقویت بعد دینی و اعتقادی را مورد تأکید قرار داد و افزود: حلقههای صالحین و برنامههای بسیج برای نوجوانان، جوانان و اقشار مختلف، امکان نقشآفرینی مردم در دفاع از انقلاب را فراهم کرده است.
وی گفت: حضرت امام (ره) همیشه به بسیج التفات داشتند و آن را مدرسه عشق و فداکاری میدانستند. رهبر نیز بسیج را مکتبیترین و مردمیترین نیروی مقاومت جهانی خواندهاند. هفته بسیج فرصتی است برای بزرگداشت این حرکت عظیم مردمی که در کشور و جهان اسلام سرمشقی برای ملتها بوده و خواهد بود.