فرمانده انتظامی بوکان از کشف ۵۲۸۰ کیلوگرم آرد نانوایی خارج از شبکه توزیع خبر داد و اعلام کرد: چهار نفر در این پرونده تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، فرمانده انتظامی بوکان گفت: بیش از پنج تن آرد نانوایی که خارج از شبکه رسمی توزیع حمل میشد، در محورهای مواصلاتی این شهرستان شناسایی و ضبط شده است.
سرهنگ موسی بهاری تشریح کرد: ماموران انتظامی بخش سیمینه پس از دریافت گزارشهایی درباره جابهجایی غیرمجاز آرد، چهار دستگاه وانت سایپا را متوقف کردهاند.
به گفته وی، در بازرسی از این خودروها در مجموع ۵۲۸۰ کیلوگرم آرد نانوایی فاقد مجوز حمل کشف و ضبط شد. این محمولهها خارج از مسیر قانونی توزیع در حال انتقال بودند.
فرمانده انتظامی بوکان همچنین اعلام کرد: چهار خودرو توقیف و چهار نفر مرتبط با این پرونده برای رسیدگیهای بعدی به مرجع قضایی معرفی شدهاند.