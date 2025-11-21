پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان بندر انزلی از کشف و توقیف زمین خواری به مساحت ۳ هزار مترمربع خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ امیر وهابزاده گفت: در پی دریافت گزارشهای مردمی مبنی بر زمین خواری در بستر تالاب آبکنار بندرانزل پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس امنیت اقتصادیاین فرماندهی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه با بررسیهای پلیسی مشخص شد فردی با سوء استفاده از موقعیت اقدام به تصرف ۳۰۰۰ متر مربع زمین در بستر تالاب با استفاده از فنس نموده است افزود: پس از هماهنگی با مقام قضائی ماموران امنیت اقتصادی بندرانزلی به محلهای مورد نظر اعزام و در یک عملیات منسجم متهمان را حین انجام عملیات ساخت و ساز دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ریالی اراضی تصرف شده را ۱۵ میلیارد ریال برآورد کردهاند گفت: متهم ۶۶ ساله پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.
سرهنگ امیر وهابزاده با تاکید بر اینکه پلیس با قاطعیت با هرگونه تصرف غیرقانونی اراضی برخورد خواهد کرد از شهروندان خواست، در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.