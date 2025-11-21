به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در جریان برگزاری رقابت‌های تخصصی آتش‌نشانی، تیم آتش‌نشانی آبادان با نمایش توانمندی، هماهنگی و آمادگی مثال‌زدنی توانست در میان جمعی از قدرتمندترین تیم‌های استان به مقام سوم توسط آقایان رضا عابدینی، مسعود پور ابراهیمی، محمدرضا جلیلی، یاسر فاضلی دست یابد.

این موفقیت ارزشمند، نشان‌دهنده تلاش بی‌وقفه، تمرین‌های مستمر و روحیه فداکاری نیرو‌های آتش‌نشانی آبادان است که همواره در سخت‌ترین شرایط در خط مقدم خدمت‌رسانی به مردم حضور دارند.