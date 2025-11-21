پخش زنده
مراسم تجلیل از مدالآوران هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور با حضور جمعی مدیران استانی و پیشکسوتان، مربیان و ورزشکاران در تالار وحدت ارومیه برگزار شد.
سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجانغربی در این مراسم با بیان اینکه موفقیت ورزشکاران جوان نشاندهنده ظرفیت بالای استان برای تبدیل شدن به یکی از قطبهای اصلی ورزش کشور است، گفت: هر نوجوانی که به سمت ورزش هدایت میشود گامی برای نزدیکتر شدن به سلامت جسم و روان جامعه، تقویت روحیه جمعی و دوری از آسیبهای اجتماعی است.
رسول مقابلی با اشاره به مجموعه اقدامات اخیر در حوزه ورزش آذربایجانغربی، افزود: با دستور مقامعالی استان، تلاش کلیه دستگاههای ذیربط بر تقویت زیرساختها و امکانات ورزشی است تا زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای ورزشی بیش از پیش مهیا شود.
این مراسم با تقدیر و اهدای لوح و جوایز به مدالآوران به پایان رسید.