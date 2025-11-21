پخش زنده
کیفیت هوای شهرهای ارومیه، مهاباد و شاهین دژ، در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مرکز کنترل و پایش محیطزیست آذربایجان غربی اعلام کرد: براساس هشدار صادره اداره کل هواشناسی و اطلاعات دریافت شده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوای سطح شهرهای ارومیه، مهاباد و شاهین دژ، در حال حاضر وضعیت کیفیت هوا ناسالم برای گروههای حساس میباشد؛ لذا توصیه میگردد موارد ذیل توسط همشهریان عزیز رعایت گردد:
۱- مشارکت عمومی و خودداری از هرگونه فعالیت که منجر به افزایش آلودگی هوا میشود، از جمله روشن کردن آتش در معابر، سوزاندن لاستیک، عملیات قیرکاری، عمرانی و مانند آن.
۲- کاهش فعالیتهای بدنی بیماران قلبی و ریوی مبتلا به آسم، به خصوص در فضای باز.
۳- خودداری از خروج غیرضروری از منزل.
۴- رعایت الگوی مصرف سوخت و دقت لازم در استفاده از وسایل حرارتی (آبگرمکن، بخاری و تأسیسات گرمایشی) به منظور جلوگیری از افزایش بیرویه حرارت در فضاهای مسکونی، تجاری و اداری.
۵- کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی و استفاده از وسایل حمل و نقل همگانی.
۶- دقت در هنگام سوختگیری در جایگاهها و جلوگیری از سر ریز شدن بنزین و سایر سوختها.
۷- جلوگیری از فعالیت توام با آلودگی واحدهای صنعتی آلاینده محیط زیست
۸ - تشدید برخورد با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی خودرو و اطلاع رسانی پلیس راهور در خصوص عدم تردد خودروهای تک سرنشین و استفاده از خودروهای حمل و نقل عمومی.