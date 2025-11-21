به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان به ریاست سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان‌غربی برگزار شد.

سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان‌غربی در این جلسه با تأکید بر ضرورت هم افزایی و هماهنگی دستگاه‌های استان در حل مشکلات مراکز ماده ۱۶، گفت: اگر معتادی در سطح شهر و محلات مشاهده می‌شود همه دستگاه‌های ذیربط مسؤلیت دارند و حل این معضل و آسیب اجتماعی یک تکلیف همگانی است.

رسول مقابلی با شرح وظایف مدیریت شهری در رابطه با مرکز ماده ۱۶، افزود: علاوه بر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، سایر دستگاه‌های استان نیز باید به تکالیفشان در حل معضلات و آسیب‌های اجتماعی، خصوصاً اعتیاد و درمان معتادین عمل نمایند.

در این جلسه آخرین وضعیت مشکلات و موانع کمپ‌های ترک اعتیاد ماده ۱۶ استان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و تصمیماتی درخصوص برطرف نمودن آن اتخاذ شد.