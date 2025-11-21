تیم ملی «الف» والیبال ساحلی ایران متشکل از ۲ گلستانی بر آمریکا غلبه کرد و وارد جمع هشت تیم برتر بازی‌های المپیک ناشنوایان شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در چهارچوب ششمین روز از بازی‌های المپیک ناشنوایان که در توکیو جریان دارد، امروز (جمعه ۳۰ آبان) تیم ملی «الف» والیبال ساحلی ایران به مصاف تیم ملی «الف» آمریکا رفت و با نتیجه ۲ بر صفر به برتری دست یافت.

تیم ملی الف متشکل از ۲ بازیکن گلستانی مسعود رستگار و حسام خیراندیش است.

در این دیدار که از مرحله یک هشتم برگزار شد، ملی پوشان والیبال ساحلی ایران در دو بازی و با نتایج ۲۱ بر ۱۵ و ۲۱ بر ۱۰ صاحب برتری شدند.