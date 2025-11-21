به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ براساس اعلام روابط عمومی مرکز بهداشت شهرستان ارومیه و روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان، برای کاهش اثرات ناشی از آلاینده‌های هوا بر سلامت جامعه رعایت برخی توصیه های بهداشتی ضروری است.

با توجه به تداوم حالت پایداری هوا و افزایش آلاینده‌های جوی، شاخص کیفیت هوا برای گروه‌های حساس جامعه در روز جمعه ۳۰ آبان ۱۴۰۴ ناسالم می‌باشد (شرایط نارنجی) برای کاهش اثرات ناشی از آلاینده‌های هوا بر سلامت جامعه، و حفظ سلامتی شهروندان گرامی توصیه می‌گردد:

بیماران قلبی و ریوی و مبتلایان به آسم، سالمندان و کودکان فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خود را کاهش دهند.

تا حد امکان از حضور در سطح شهر خودداری نموده و در منزل استراحت نمایند.

در صورت تشدید علایم به مراکز درمانی مراجعه نمایند.

کلیه ورزشکاران و شهروندان از هرگونه فعالیت فیزیکی و ورزشی از جمله دویدن و پیاده روی در هوای باز خودداری نمایند.

در صورت امکان، ساعات حضور در فضای آزاد، به حداقل رسانده شود.

در صورت خروج از منزل، برای موارد اضطراری توصیه می‌گردد حتما از ماسک‌های استاندارد و مناسب استفاده گردد.