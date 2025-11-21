به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، در حاشیه نماز جمعه امروز قزوین، فعالیت‌های فرهنگی، خدماتی و تربیتی توسط نهاد بسیج به اجرا درآمد.

در راستای هفته مبارک بسیج، میزی برای ارائه خدمات به مردم برپا شد تا مشکلات شهروندان مستقیماً به دستگاه‌های اجرایی منتقل و پیگیری شوند.

بیشترین مراجعات امروز در این میز خدمت مربوط به سد معبر در سطح شهر بود که نگرانی‌هایی را برای همشهریان ایجاد کرده بود.

همچنین، همزمان با این آیین، حلقه‌های تربیتی صالحین برای آقایان و بانوان پیش از نماز جمعه در تمام پایگاه‌ها و به صورت گروهی برگزار شد.

قریب به ۷۰ گروه صالحین به همراه سرگروه‌های خود در این تجمع حضور یافتند که این اقدام به عنوان یک رزمایش از شبکه تربیتی صالحین توصیف شد.

بسیج هنرمندان نیز با حضور خوشنویسان، نقش خود را در آستانه سالروز شهادت بانوی دو عالم ایفا کردند. این گروه با استقرار در صف اول، تلاش کردند تا در عرصه هنر نیز ادای دین خود را نسبت به ساحت مقدس حضرت زهرا (س) به عمل آورند.