

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برای تیم ایران رحمان عموزاد در وزن ۶۵ کیلوگرم، یونس امامی در وزن ۷۴ کیلوگرم، امیرعلی آذرپیرا در وزن ۹۷ کیلوگرم و امیرحسین زارع در وزن ۱۲۵ کیلوگرم به نشان طلا و علی مؤمنی در وزن ۵۷ کیلوگرم و کامران قاسم پور در وزن ۸۶ کیلوگرم به نشان برنز دست یافتند.

نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۵۷ کیلوگرم علی مومنی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۴ بر ۲ مغلوب اسلام بازرگانوف از آذربایجان شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال، مومنی به دیدار رده بندی رفت. وی در این دیدار با نتیجه ۱۱ بر صفر سید عمر عزیزی از افغانستان را مغلوب کرد و به نشان برنز رسید.

در وزن ۶۵ کیلوگرم رحمان عموزاد در دور اول با نتیجه ۱۱ بر صفر نجیب حسنی از افغانستان را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۴ بر صفر امیدجان جلال اف از ازبکستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این دیدار مقابل علی رحیم زاده از آذربایجان با نتیجه ۷ بر صفر شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. عموزاد در این دیدار با نتیجه ۱۲ بر ۲ عبدالمجید کودیف دارنده نشان برنز جهان از تاجیکستان را شکست داد و به نشان طلا دست یافت.

در وزن ۷۴ کیلوگرم یونس امامی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۵ بر ۲ اوروزبک توکتومبتوف از قرقیزستان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۶ بر ۵ از سد نورکجا کایپانوف قهرمان جهان از قزاقستان گذشت و به دیدار فینال راه یافت. امامی در این دیدار با نتیجه ۵ بر صفر آقانظر نوروزاف از آذربایجان را از پیش رو برداشت و به نشان طلا دست یافت.

در وزن ۸۶ کیلوگرم کامران قاسم پور در دور اول با نتیجه ۵ بر ۳ مغلوب آرسنی ژیویف دارنده نشان برنز جهان از آذربایجان شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال، نماینده کشورمان به گروه شانس مجدد رفت. وی در این گروه با نتیجه ۱۱ بر صفر بن فرج الله فاتح از الجزایر را شکست داد و به دیدار رده بندی راه یافت. قاسم پور در این دیدار با نتیجه ۸ بر صفر ماگومت اولویف از تاجیکستان را مغلوب کرد و به نشان برنز دست یافت.

در وزن ۹۷ کیلوگرم امیرعلی آذرپیرا در دور اول با نتیجه ۱۱ بر صفر اقبال احمدی از افغانستان را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۱ بر صفر محمد گلزار از پاکستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۱ بر صفر ریفات گیداک از ترکیه را از پیش رو برداشت و به دیدار فینال راه یافت. آذرپیرا در این دیدار با نتیجه ۵ بر صفر رضابک آیتموخان قهرمان جهان از قزاقستان را شکست داد و به نشان طلا دست یافت.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم امیرحسین زارع در دور اول با نتیجه ۱۱ بر صفر ارسلانبک توردوبکوف از قرقیزستان را مغلوب کرد؛ و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۷ بر صفر هاکان بیوک جینگیل از ترکیه را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. زارع در دیدار فینال شریف شریف اف دارنده مدال برنز جهان از بحرین را با نتیجه ۱۰ بر صفر از پیش رو برداشت و به نشان طلا دست یافت.