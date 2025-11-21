دعا برای بارش رحمت الهی.
اقامه نماز باران در مسجد جمکران
در پی تداوم خشکسالی و کاهش بارندگی در پاییز امسال نماز باران در قم اقامه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مردم متدین و مومن استان به امامت آیت الله سید مهدی میرباقری نماز طلب باران اقامه کردند.
این مراسم عبادی–معنوی با حضور مؤمنان و عاشقان اهل بیت (ع) در صحن جامع امام مهدی (عج) مسجد جمکران اقامه شد.
گفتنی است اقامه نماز استسقاء از جمله سنتهای اسلامی برای طلب باران و رحمت الهی است که همیشه با استقبال مردم مؤمن همراه بوده و فضای معنوی ویژهای را رقم میزند.
اقامه نماز باران در مسجد جمکران اقامه نماز باران در مسجد جمکران اقامه نماز باران در مسجد جمکران اقامه نماز باران در مسجد جمکران اقامه نماز باران در مسجد جمکران اقامه نماز باران در مسجد جمکران اقامه نماز باران در مسجد جمکران اقامه نماز باران در مسجد جمکران اقامه نماز باران در مسجد جمکران اقامه نماز باران در مسجد جمکران اقامه نماز باران در مسجد جمکران اقامه نماز باران در مسجد جمکران اقامه نماز باران در مسجد جمکران اقامه نماز باران در مسجد جمکران اقامه نماز باران در مسجد جمکران اقامه نماز باران در مسجد جمکران اقامه نماز باران در مسجد جمکران اقامه نماز باران در مسجد جمکران اقامه نماز باران در مسجد جمکران اقامه نماز باران در مسجد جمکران اقامه نماز باران در مسجد جمکران اقامه نماز باران در مسجد جمکران اقامه نماز باران در مسجد جمکران اقامه نماز باران در مسجد جمکران اقامه نماز باران در مسجد جمکران اقامه نماز باران در مسجد جمکران