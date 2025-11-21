به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مردم متدین و مومن استان به امامت آیت الله سید مهدی میرباقری نماز طلب باران اقامه کردند.

این مراسم عبادی–معنوی با حضور مؤمنان و عاشقان اهل بیت (ع) در صحن جامع امام مهدی (عج) مسجد جمکران اقامه شد.

گفتنی است اقامه نماز استسقاء از جمله سنت‌های اسلامی برای طلب باران و رحمت الهی است که همیشه با استقبال مردم مؤمن همراه بوده و فضای معنوی ویژه‌ای را رقم می‌زند.