به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ دیشب و امروز مردم شهیدپرور مینودشت، کردکوی، سرخنکلاته، آزادشهر، دوزین و روستای النگ کردکوی و روستای سلطان آباد گرگان میزبان آلاله‌های گمنام بودند.

پیکر‌های مطهر پنج شهید گمنام دوران دفاع مقدس عصر چهارشنبه وارد استان گلستان شد.

مراسم وداع با پیکر شهدای گمنام یکشنبه ۲ آذرماه همزمان با نماز مغرب و عشاء در حسینیه عاشقان ثارالله گرگان برگزار خواهد شد.

پیکر سه شهید گمنام روز دوشنبه سوم آذر همزمان با سالروز شهادت بانوی دوعالم حضرت فاطمه زهرا (س) پس از مراسم تشییع در گرگان خاکسپاری خواهند شد.

یک شهید در شهرستان علی آباد کتول و یک شهید دیگر هم در شهرستان مراوه تپه خاکسپاری می‌شوند.