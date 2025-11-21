به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس هیات فوتبال شهرستان مه ولات گفت: ورزشگاه ۱۲۰۰ نفری شهدای ورزشکار مه ولات که از سال ۱۴۰۳ ساخت آن شروع شد و با نصب چمن مصنوعی و ایجاد فضای مناسب به ارزش ۱۲ میلیارد تومان پس از یک سال به بهره برداری رسید.

حسین علوی افزود: این چمن مصنوعی مطابق با استاندار‌هایی در سطح ملی با مشارکت و پیگیری‌های مداوم نماینده مردم شهرستان، فرمانداری و اداره ورزش و جوانان مه ولات احداث شد.

وی ضمن تشکر از همه مسئولین و ورزش دوستان، خیران و تلاشگران عرصه ورزش شهرستان ادامه داد: هیات فوتبال شهرستان تماما در کنار ورزشکاران و باشگاه داران مه ولات خواهد بود تا گامی موثر در پیشرفت و حرکت ورزشکاران مه ولاتی در عرصه‌های ملی و بین المللی نیز باشد.