شجره طیبه بسیج، امروز به درخت تنومندی تبدیل شده که ملت ایران از ثمرههای آن بهرهمند هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ جوانان بسیجی کشورمان نه فقط در ۸ سال دفاع مقدس که امروز هم در عرصههای مختلف، منشا برکات هستند
به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و قطع دست استکبار جهانی و منافع آنها در ایران، توطئهها و فتنههای شیاطین علیه ایران روز به روز گسترش یافت.
اینگونه بود که بسیج در تاریخ انقلاب اسلامی نه به عنوان یک نهاد نظامی صرف، بلکه به عنوان یک مکتب فرهنگی و ارزشی و کلمه طیبهای که در بین همه اقشار ملت ایران ریشه دوانیده است، مطرح میشود.