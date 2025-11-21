تیم فوتبال شمس آذر در مرحله یک شانزدهم نهایی مقابل نیروی زمینی به برنری رسید و مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی راه یافت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های فوتبال شمس آذر و نیروی زمینی در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی امروز با قضاوت هادی علی نیافرد و در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۳ - ۲ به سود شاگردان وحید رضایی به پایان رسید و شمس آذر راهی مرحله یک هشتم نهایی شد.

در این مسابقه ابتدا تیم نیروی زمینی با گلزنی محمدامین اسدی در دقیقه ۳۷ از میزبان خود پیش افتاد، اما میلاد سورگی با گلزنی در دقایق ۶۷ و ۷۰ تیمش را تا آستانه پیروزی پیش برد و ۱۷ دقیقه بعد محمد خردمند کار را به تساوی کشاند.

رضا محمدی فزونی در دقیقه ۵+۹۰ گل سوم شمس آذر را به ثمر رساند و باعث پیروزی شاگردان وحید رضایی شد.