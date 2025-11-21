پخش زنده
امروز: -
امام جمعه اردبیل گفت: هیچ تردیدی وجود ندارد که سازمانهای بینالمللی ابزار سیاسی و ابزار فشار استکبار جهانی علیه دولتهایی است که با آنها همسو نیستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل؛ آیت الله عاملی که در خطبههای نماز جمعه اردبیل سخن میگفت افزود: حتی شورای امنیت سازمان ملل متحد و شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، قطعاً هیچ وقت منافع آمریکا، اروپا و اسرائیل را زیر پای خود نمیگذارند مخصوصاً اینکه هزینه اصلی آن را آمریکا و اروپا پرداخت میکند.
نماینده ولی فقیه در استان افزود: آژانس این هفته علیه ایران قطعنامه صادر کرد که باید به ما اجازه بدهید ببینیم نطنز و فُردو چقدر خراب شده و اینکه مواد غنیسازی، چه شده است و کجاست؟!
وی افزود: عجیب این است که آمریکا و اروپا از طریق ماهواره کاملاً میبینند که ایران اقدام به بازسازی فردو و نطنز نکرده و هرچه در فردو هست زیر آوارِ سنگین مانده است و ایران دیگر به آن دسترسی ندارد و ترامپ هم گفته، من یقین دارم که همه چیز از بین رفته است؛ اگر ماجرا این گونه است پس چرا آژانس از ایران میخواهد که اجازه بازرسی بدهد؟ از طرفی اقدام ترامپ که تاسیسات هستهای ایران را بمباران کرد، به طور آشکار برخلاف قوانین است و حتی آژانس حاضر نیست این اقدام شنیع را محکوم کند.
نماینده ولی فقیه در استان در بخش دیگری از خطبهها گفت: ترامپ اخیراً بین فلسطینیها و اسرائیلیها صلح نامه نوشت، اما فلسطینیها یک جانبه به آن عمل کردند؛ رژیم صهیونی به هیچ بند آن عمل نکرد؛ درست مثل برجام که ما به تمام بندهای آن عمل کردیم ولی اروپا و آمریکا حتی به یک بند آن هم عمل نکردند و آمریکا قرارداد را پاره کرد و اروپا به جای عذرخواهی، با وقاحت تمام، مکانیسم ماشه را فعال کرد.
آیت الله عاملی افزود: همه اینها نشان میدهد که در برابر شرارت آمریکا، اسرائیل و اروپا فقط یک راه وجود دارد و آن هم قوی شدن در تمام عرصهها و مقاومت در برابر زورگوییهاست.