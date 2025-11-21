به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، محمدرضا بابایی؛ استاندار یزد به مناسبت فرا رسیدن هفته بسیج پیامی صادر کرد. در پیام بابایی آمده:

بسم الله الرحمن الرحیم

هفته بسیج، یادآور یکی از درخشان‌ترین برگ‌های تاریخ انقلاب شکوهمند اسلامی و یادگار ارزشمند معمار کبیر انقلاب، حضرت امام خمینی (ره) است؛ شجره طیبه‌ای که ریشه در باور‌های عمیق دینی و ملی مردم ایران دارد و شاخ و برگ‌های آن در آسمان ایثار و فداکاری سایه افکنده است.

بسیج تنها یک سازمان نظامی نیست، بلکه یک تفکر پویا، یک فرهنگ پیشرو و یک مکتب انسان‌ساز است. فرهنگی که در دوران دفاع مقدس با اهدای خون پاک هزاران شهید، نهال انقلاب را آبیاری کرد و پس از آن نیز در عرصه‌های سازندگی، علمی، فرهنگی و مقابله با بحران‌های مختلف، همواره پیشگام و پیشرو بوده است. امروز نیز که دشمنان قسم‌خورده این نظام با جنگ ترکیبی و شناختی به میدان آمده‌اند، تفکر بسیجی به عنوان سدی محکم در برابر نفوذ و توطئه‌های آنان عمل می‌کند.

حضور مقتدرانه و بی‌ادعای بسیجیان عزیز در حوادث غیرمترقبه، یاری‌رسانی به محرومان در قالب اردو‌های جهادی، تلاش در سنگر‌های علم و فناوری و نقش‌آفرینی در حفظ امنیت پایدار، نشان‌دهنده آن است که بسیج متعلق به تمام مردم و خادم واقعی ملت است.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر بسیجی، فرارسیدن هفته مبارک بسیج را به محضر فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان و تمامی بسیجیان دریادل و مخلص استان تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال و با تکیه بر روحیه جهادی و انقلابی، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر استعدادها، توسعه همه‌جانبه استان و اعتلای ایران اسلامی در سایه تفکر بسیجی باشیم. توفیق روزافزون همه خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی را از خداوند منان مسألت دارم.

محمد رضا بابایی

استاندار یزد