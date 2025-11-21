پخش زنده
امروز: -
استاندار یزد در پیامی فرا رسیدن هفته بسیج را گرامی داشت.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، محمدرضا بابایی؛ استاندار یزد به مناسبت فرا رسیدن هفته بسیج پیامی صادر کرد. در پیام بابایی آمده:
بسم الله الرحمن الرحیم
هفته بسیج، یادآور یکی از درخشانترین برگهای تاریخ انقلاب شکوهمند اسلامی و یادگار ارزشمند معمار کبیر انقلاب، حضرت امام خمینی (ره) است؛ شجره طیبهای که ریشه در باورهای عمیق دینی و ملی مردم ایران دارد و شاخ و برگهای آن در آسمان ایثار و فداکاری سایه افکنده است.
بسیج تنها یک سازمان نظامی نیست، بلکه یک تفکر پویا، یک فرهنگ پیشرو و یک مکتب انسانساز است. فرهنگی که در دوران دفاع مقدس با اهدای خون پاک هزاران شهید، نهال انقلاب را آبیاری کرد و پس از آن نیز در عرصههای سازندگی، علمی، فرهنگی و مقابله با بحرانهای مختلف، همواره پیشگام و پیشرو بوده است. امروز نیز که دشمنان قسمخورده این نظام با جنگ ترکیبی و شناختی به میدان آمدهاند، تفکر بسیجی به عنوان سدی محکم در برابر نفوذ و توطئههای آنان عمل میکند.
حضور مقتدرانه و بیادعای بسیجیان عزیز در حوادث غیرمترقبه، یاریرسانی به محرومان در قالب اردوهای جهادی، تلاش در سنگرهای علم و فناوری و نقشآفرینی در حفظ امنیت پایدار، نشاندهنده آن است که بسیج متعلق به تمام مردم و خادم واقعی ملت است.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر بسیجی، فرارسیدن هفته مبارک بسیج را به محضر فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیتالله العظمی خامنهای (مدظلهالعالی)، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان و تمامی بسیجیان دریادل و مخلص استان تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال و با تکیه بر روحیه جهادی و انقلابی، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر استعدادها، توسعه همهجانبه استان و اعتلای ایران اسلامی در سایه تفکر بسیجی باشیم. توفیق روزافزون همه خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی را از خداوند منان مسألت دارم.
محمد رضا بابایی
استاندار یزد