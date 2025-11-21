پخش زنده
امروز: -
هیئت باستان شناسی سنگفرشهای دایرهای ۲۷۰۰ ساله تپه شماره دو ربط سردشت را بررسی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در حاشیه همایش تخصصی باستانشناسی، ریباز میرزایی، فرماندار سردشت به همراه تیمی متشکل از باستانشناسان کشور از تپه شماره ۲ محوطه باستانی ربط بازدید کردند.
در این بازدید که با هدف بررسی آخرین یافتههای باستانشناسی انجام شد، هیأت اعزامی به طور مستقیم از سنگفرشهای حیرتانگیز دایرهای شکل بازدید کردند، این سنگفرشها که با دقتی بینظیر از قلوهسنگهای رودخانهای ساخته شدهاند، دارای طرحهای هندسی پیچیدهای از دوایر متحدالمرکز هستند که در قالب فضاهای چهارگوش سازماندهی شدهاند.
کارشناسان حاضر در این بازدید تأکید کردند که این سنگفرشها در کنار مجموعهای منحصربهفرد از آجرهای لعابدار منقوش و گل میخهای تزئینی، گواهی بر وجود تمدنی پیشرفته و دارای ذوق هنری والا در این منطقه است، به گفته باستانشناسان، همین آثار بینظیر بوده که طی دو دهه گذشته، توجه مراکز علمی و تحقیقاتی معتبر جهان را به این محوطه باستانی جلب کرده است.