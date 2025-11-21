امام جمعه اهل سنت کیش، بر اهمیت مطالعه و اثر آن بر رشد فردی و اجتماعی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، شیخ یعقوب شمس، در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به آغاز ششمین نمایشگاه کتاب کیش، کتاب‌خوانی را عامل رشد فردی، پیشرفت شغلی و سلامت روان دانست.

او با تبریک هفته بسیج، نقش این نهاد مردمی را در امنیت، امدادرسانی و خدمت به جامعه ستود.

امام جمعه اهل سنت کیش با بیان اینکه یکی از بزرگ‌ترین دلایل کتاب‌خوانی کسب دانش و پیشرفت در زندگی است گفت: اگر به دنبال موفقیت در تحصیل، شغل و حتی رشد شخصی هستیم، باید مطالعه را در برنامه روزانه خود قرار دهیم.

شیخ یعقوب شمس، گفت: مطالعه وجه تمایز افراد موفق از کسانی است که پیشرفتی ندارند.

او با اشاره به اینکه فواید مطالعه تنها به افزایش دانش محدود نیست افزود: کتاب‌خوانی تأثیر مستقیم بر سلامت روان دارد و می‌تواند ذهن انسان را از نگرانی‌های روزمره دور کرده و موجب کاهش استرس و اضطراب شود.

امام جمعه اهل سنت کیش، گفت: مطالعه قدرت تفکر، تحلیل و آشنایی با دیدگاه‌ها و فرهنگ‌های مختلف را تقویت می‌کند و به توسعه فردی و اجتماعی کمک می‌کند.

شیخ یعقوب شمس، کتاب را «یار مهربان» خواند و تأکید کرد:باید کتاب را برای رسیدن به رشد و تعالی بخوانیم و امیدوارم خانواده‌ها فرهنگ کتاب‌خوانی را به نسل جدید منتقل کنند.

او با گرامیداشت هفته بسیج، گفت: هفته بسیج یادآور شکل‌گیری نهاد مردمی به فرمان حضرت امام خمینی (ره) در ۵ آذر ۱۳۵۸ و نماد مجاهدت‌ها و خدمات چند دهه بسیجیان در مسیر عزت و امنیت کشور است.

شیخ یعقوب شمس، با بیان اینکه یکی از حیاتی‌ترین وظایف بسیج حفظ امنیت ملی است، تأکید کرد: حضور پرشور بسیج در دوران دفاع مقدس نمونه‌ای برجسته از نقش‌آفرینی این نیرو در عرصه امنیت ملی بود و امروز هم بسیجیان در همه حوادث و بحران‌ها از جمله سیل، زلزله و طوفان در خط مقدم خدمت‌رسانی به مردم قرار دارند.

امام جمعه اهل سنت کیش با قدردانی از بسیجیان کیش، گفت: بسیج در کیش نمونه‌ای موفق از تعامل، همبستگی و همراهی مردم و مسئولان است.