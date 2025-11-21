به گزارش خبرگزاری صدا و سیمامرکز یزد، روابط عمومی فرمانداری اردکان اعلام کرد: با توجه به تصمیم کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا و براساس گزارش‌های دریافتی از وضعیت مدارس و به پیشنهاد مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان، مقاطع تحصیلی پیش دبستانی، ابتدایی و متوسطه شهرستان اردکان فردا شنبه اول آذرماه ۱۴۰۴ تعطیل اعلام است.

بدیهی است در خصوص فعالیت مدارس در روز‌های آینده، متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.