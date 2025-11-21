به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، همزمان با ایام فاطمیه و در آستانه سالروز شهادت‌ام ابیها، حضرت زهرا سلام الله علیها ، گیلان میزبان لاله‌های سرخ دفاع مقدس است، شهدای گمنامی که برای دفاع از وطن از نام خود گذشتند تا نام جمهوری اسلامی ایران، با عزت و اقتدار ماندگار باشد.

وداع با پیکر شهدای خوشنام دوران دفاع مقدس در ۶ شهر گیلان، شهدای گمنامی که خوش نامی خود را وام دار حضرت مادر سلام الله علیها هستند.