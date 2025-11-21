پخش زنده
مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام از فعالیت ۱۱ هزار و ۶۵۰ نفری معلمان و دانشآموزان در طرح «همیاران گاز»، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مدیرعامل شرکت گاز استان در نشست هماندیشی با معلمان همیار گاز به نقش آموزش و پرورش در فرهنگسازی مصرف بهینه گاز اشاره کرد و گفت: آموزش و پرورش نقش بسیار مؤثر و مهمی در امر فرهنگسازی و آموزش عمومی دارد.
«محمود کشاورز» همیاران گاز را سفیران شرکت گاز در ترویج فرهنگ مصرف درست و بهینه دانست و افزود: این قشر با حضور در مدارس و جامعه، پیامرسان ایمنی و صرفهجویی در مصرف این حامل انرژی هستند.
مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام به آمار قابل توجه مشارکت در سال گذشته اشاره کرد و گفت: نزدیک به ۳ هزار دانشآموز و معلم پایه ششم ابتدایی در دوره قبل این طرح مشارکت داشتند که از ۶۰ معلم و ۳۰۰ دانشآموز برتر فعال در این حوزه، تقدیر شد.
کشاورز از توسعه کمی و کیفی این طرح در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: امسال گستره طرح همیاران گاز به مقاطع چهارم، پنجم و ششم ابتدایی توسعه یافته و ۱۱ هزار و ۶۵۰ معلم و دانشآموز زیر پوشش آن فعالیت میکنند.
وی این افزایش چشمگیر را نشاندهنده استقبال جامعه آموزشی از فرهنگ مصرف بهینه گاز دانست و بر تداوم و تقویت این همکاری مشترک تاکید کرد.
به گفته وی، هدف نهایی از اجرای این طرح، نهادینه کردن فرهنگ صرفهجویی و استفاده ایمن از گاز در میان خانوادهها از طریق دانشآموزان است..
همچنین معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام از آمادگی کامل این اداره کل برای همکاری هرچه بیشتر با شرکت گاز و نهادینه کردن روحیه صرفهجویی، خبر داد.
«زهره تیژه»، بر توسعه همکاریهای مشترک تاکید کرد.
وی اظهار کرد: آموزش و پرورش استان ایلام آمادگی کامل دارد تا در چارچوب تفاهمهای منعقده، همکاری خود با شرکت گاز را برای آموزش مؤثر دانشآموزان و ایجاد روحیه صرفهجویی و مصرف بهینه گسترش دهد.
تیژه، مدارس را کانون اصلی تربیت نسل آینده و فرهنگسازی در جامعه دانست و افزود: با بهرهگیری از ظرفیت معلمان و دانشآموزان؛ به ویژه در مقطع ابتدایی، میتوان پیام مصرف درست گاز را به درون خانوادهها برد.
در این مراسم؛ از ۶ معلم و ۶ دانشآموز که در سال گذشته، جزء برگزیدگان کشوری این طرح بودند؛ نیز با اهدای لوح تقدیر و هدایا، تقدیر به عمل آمد.