به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در هفته پایانی لیگ برتر فوتبال بزرگسالان باشگاه‌های استان کردستان شهرداری مریوان میزبان شهرداری کانی دینار بود که این بازی در پایان با نتیجه تساوی بدون گل به به پایان رسید.

با این شهرداری کانی دینار مریوان به مقام قهرمانی رسید تا نماینده استان در لیگ دسته ۴ باشگاه‌های کشور باشد.

شهرداری مریوان به مقام نایب قهرمانی رسید و هیات فوتبال دیواندره نیز سوم شد.

دو تیم خورشیدمهر قروه و تکنام گروس بیجار نیز با قرار گرفتن در رتبه‌های هفتم و هشتم جدول به لیگ دسته اول بزرگسالان استان سقوط کردند.