پذیرایی سقاخانه شهر فیروزآباد سلسله از عزاداران فاطمی

در آستانه شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، محبان آن حضرت با بازسازی خانه حضرت زهرا (س) و برپایی ایستگاه صلواتی در مسیر فیروز آباد به نور آباد به مسافران خدمت رسانی می‌کنند.