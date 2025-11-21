پخش زنده
در آستانه شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، محبان آن حضرت با بازسازی خانه حضرت زهرا (س) و برپایی ایستگاه صلواتی در مسیر فیروز آباد به نور آباد به مسافران خدمت رسانی میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، خادمان سقاخانه حضرت ابوالفضل (ع) فیروزآباد بمناسبت ایام فاطمیه با برپایی ایستگاه صلواتی درمسیر فیروزآباد-خرم آباد-نورآباد به مسافران این مسیر خدمت رسانی میکنند.
همچنین درکنار این ایستگاه با بازسازی خانه حضرت فاطمه (س) و ذکرمصیبت بی بی دو عالم حال وهوای مسافران را معنوی کردند.