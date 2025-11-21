به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان، در گفتگوی ویژه خبری شبکه خوزستان گفت :نرخ بیکاری در استان در تابستان امسال ۱۰.۶ درصد بوده و نسبت به مشابه سال گذشته کاهش ۲.۵ درصدی داشته است.

وی با اشاره به اینکه همچنان این نرخ از میانگین کشوری (۷.۴ درصد) بالاتر است، افزود: با وجود کاهش نسبت به سال گذشته، هنوز باید روی افزایش اشتغال و کاهش بیکاری تمرکز کنیم.

ظفری‌پور در ادامه به حمایت از مشاغل خرد و خانگی اشاره کرد و بیان کرد : افرادی که از طریق درگاه صدور مجوز‌ها برای ایجاد مشاغل خرد و خانگی اقدام نمایند، در مدت سه روز مجوز آنها صادر می‌شود.

وی تصریح کرد: در حمایت از مشاغل خانگی و خرد، از ۲۰۰ میلیون تومان تا ۵ میلیارد تومان تسهیلات بدون ضامن در اختیار فعالان قرار می‌گیرد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان ادامه داد: در استان خوزستان یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جامعه کارگری را تشکیل می‌دهند. برای حل مشکلات حقوقی و دعاوی کارگری، هیات تشخیص و حل اختلافات کارگری در استان فعالیت می‌کند که در هفت ماهه سال جاری به ۲۷ هزار دعاوی رسیدگی شده است.

ظفری پور افزود: براساس استاندارد جهانی، باید به ازای هر ۱۰۰ هزار کارگر، یک بازرس وجود داشته باشد. در حال حاضر این میزان در استان ۶۰ بازرس است و در تلاش هستیم تا با افزایش تعداد بازرسان، زمان رسیدگی به دعاوی کارگری کاهش یابد.

وی در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو، از فعالیت بیش از ۵ هزار تعاونی در استان خوزستان خبر داد و خاطر نشان کرد : در راستای حمایت از بخش تعاون در خوزستان، از مجموع ۱۶ هزار همت اعتبارات سفر ریاست جمهوری، ۶۵۰ میلیارد تومان جذب شده است. از طریق بانک توسعه تعاون در هفت ماهه امسال ۲۳۳ تعاونی برای دریافت تسهیلات معرفی شده‌اند.