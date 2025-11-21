به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما،از کاراکاس، رادار‌های هوایی روز پنج‌شنبه حضور دست‌کم پنج هواپیمای نظامی ایالات متحده، از جمله هواپیمای پیشرفته جاسوسی الکترونیک «RC-۱۳۵»، را در نزدیکی سواحل ونزوئلا ثبت کردند. این تحرکات هوایی همزمان با استقرار ناو هواپیمابر جرالد فورد و ۱۲ هزار نیروی آمریکایی در منطقه، تنش‌ها میان واشنگتن و کاراکاس را وارد فاز جدیدی کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، به نقل از منابع خبری، داده‌های سامانه ردیابی پرواز "Flightradar۲۴" نشان می‌دهد که نیروی هوایی ایالات متحده روز پنج‌شنبه عملیات شناسایی گسترده‌ای را در فضای بین‌المللی مجاور ونزوئلا انجام داده است. در میان پنج هواپیمای شناسایی شده، یک فروند بوئینگ «RC-۱۳۵» با شناسه «ALBUS۳۹» که تخصص آن جمع‌آوری اطلاعات الکترونیک و سیگنالی است، در نزدیکی ایالت «دلتا آماکورو» ونزوئلا اقدام به گشت‌زنی کرد.

این پرواز‌ها بخشی از آرایش نظامی جدید آمریکا موسوم به عملیات "نیزه جنوبی" است. به گزارش منابع خبری، ناوگان دریایی آمریکا به رهبری ناو هواپیمابر جرالد فورد و همراهی چندین ناوشکن و بیش از ۱۲ هزار نیروی نظامی در دریای کارائیب مستقر شده‌اند؛ اقدامی که تحلیلگران آن را نمایش قدرتی بی‌سابقه در سال‌های اخیر می‌دانند.

این تحرکات نظامی تنها چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که وزارت خارجه آمریکا رسماً "کارتل لوس سولس" را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی معرفی کرد. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، مدعی است که این شبکه توسط نیکلاس مادورو و فرماندهان ارشد ونزوئلا هدایت می‌شود و با همکاری گروه‌هایی مانند "ترن دِ آراگوآ" و "کارتل سینالوآ" در قاچاق مواد مخدر و سلاح دست دارد.

این دستورالعمل جدید که از ۲۴ نوامبر (۳ آذر) اجرایی می‌شود، به گفته پیت هگزت، وزیر دفاع آمریکا، دست پنتاگون را برای اقدامات مستقیم نظامی علیه زیرساخت‌ها و دارایی‌های این گروه در هر نقطه‌ای باز می‌گذارد.

نکته قابل تأمل در عملیات روز پنج‌شنبه، روشن بودن ترانسپوندر‌های (سیستم شناسایی) هواپیما‌های جاسوسی آمریکا بود. تحلیلگران امنیتی معتقدند این اقدام که امکان ردیابی عمومی هواپیما‌ها را فراهم کرد، نه یک اشتباه فنی، بلکه پیامی عمدی و مستقیم به کاراکاس برای نشان دادن نظارت دقیق و فشار حداکثری بوده است.

دولت ونزوئلا تمامی اتهامات مربوط به قاچاق مواد مخدر را رد کرده و استقرار نیرو‌های آمریکایی و تحریم‌های جدید را "مانور سیاسی" برای براندازی دولت مادورو توصیف کرده است. مقامات امنیتی کاراکاس هشدار داده‌اند که این نمایش قدرت ممکن است مقدمه‌ای برای عملیات‌های خرابکارانه یا مداخله‌جویانه جدید در ماه‌های آینده باشد.

آمار‌های اخیر نشان می‌دهد نیرو‌های آمریکایی از ماه سپتامبر تاکنون ۲۱ حمله علیه شناور‌های مشکوک در کارائیب و اقیانوس آرام انجام داده‌اند که منجر به کشته شدن بیش از ۸۰ نفر شده است.