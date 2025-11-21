پخش زنده
امروز: -
هفته ششم مسابقات لیگ دسته یک فوتسال باشگاههای کشور امروز در شهرهای مختلف پیگیری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان،در سنندج و خانه هندبال این شهر تیم پاریزهر کردستان پذیرایی تیم فولاد آلیاژی یزد بود.
پاریزهر در پایان و با حمایت پرشور طرفداران خود با نتیجه ۴ بر ۱ میهمان خود را با شکست بدرقه کرد تا رقابتهای نیمفصل را با برد پشت سر بگذارد.
وارو انرژی مریوان، دیگر نماینده استان هم روز گذشته در دیداری خارج از خانه به مصاف نفت امیدیه رفت.
این دیدار در پایان با نتیجه ۳ بر ۱ به سود نفت امیدیه خاتمه یافت.