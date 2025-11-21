یک پیروزی و یک شکست حاصل تلاش نمایندگان فوتسال کردستان

یک پیروزی و یک شکست حاصل تلاش نمایندگان فوتسال کردستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان،در سنندج و خانه هندبال این شهر تیم پاریزه‌ر کردستان پذیرایی تیم فولاد آلیاژی یزد بود.

پاریزه‌ر در پایان و با حمایت پرشور طرفداران خود با نتیجه ۴ بر ۱ میهمان خود را با شکست بدرقه کرد تا رقابت‌های نیم‌فصل را با برد پشت سر بگذارد.

وارو انرژی مریوان، دیگر نماینده استان هم روز گذشته در دیداری خارج از خانه به مصاف نفت امیدیه رفت.

این دیدار در پایان با نتیجه ۳ بر ۱ به سود نفت امیدیه خاتمه یافت.