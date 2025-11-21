بر اساس تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران فعالیت کلیه مهد‌های کودک و پیش دبستانی استان تهران بجز فیروزکوه از شنبه ۱ آذر تا چهارشنبه پنجم تعطیل است و طرح زوج و فرد شهر تهران از درب منزل اجرا می‌گردد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران، فعالیت کلیه مهد‌های کودک و پیش دبستانی استان تهران به جز فیروزکوه از شنبه اول آذر تا چهارشنبه پنجم تعطیل است و طرح زوج و فرد شهر تهران از درب منزل اجرا میگیرددو فروش مجوز روزانه طرح ترافیک توسط شهرداری ممنوع است.

همچنین دورکاری کارمندان دارای بیماری زمینه‌ای‌و تنفسی و قلبی بانوان باردار و دارای کودک خردسال با ارائه مستندات و هماهنگی مربوطه از دورکاری استفاده کنند.