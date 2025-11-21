

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مجید باقری‌نیا سرمربی تیم فوتبال پادیاب خلخال پس از شکست ۲ بر یک تیمش برابر استقلال گفت: طبیعتاً بازی برای ما سخت بود. کار زیادی برای رساندن این تیم به اینجا انجام دادیم، اما در مسابقه امروز چرخش بازی برای ما آنطور که می‌خواستیم، نبود. ما بیش از ۹۰ دقیقه ۱۰ نفره بازی کردیم. از تیمم راضی هستم و به استقلالی‌ها تبریک می‌گویم. امیدوارم دور پیروزی‌های آنها در آسیا ادامه پیدا کند. با این حال، اگر پنالتی توسط VAR اعلام نمی‌شد، استقلال هرگز به ما گل نمی‌زد.

وی افزود: خواهش می‌کنم قبل از صحنه پنالتی را بررسی کنید، چون قبل از خطای بازیکن ما، باید خطای مهاجم استقلال روی دروازه‌بان‌مان را می‌گرفتند. دوستان ما بار‌ها صحنه را بررسی و پنالتی را اعلام کردند. دقیقه یک بازی، وقتی بازیکن من با دروازه‌بان استقلال تک به تک شد، باید داور پنالتی می‌گرفت،‌ای کاش آن موقع داور به VAR مراجعه می‌کرد. با این وجود، خوشحالم، چون بازیکنانم باغیرت بازی کردند و همانطوری که خواسته بودم حریف را بزرگ ندیدند. به بازیکنانم القا کرده بودم شما هم می‌توانید بزرگ باشید و مبارزه کنید. امیدوارم این روند در مسابقات لیگ دسته دوم نیز ادامه پیدا کند.

وی در ادامه بیان کرد: امسال چهل‌وهفتمین سالی است که مربیگری می‌کنم. هرگز به داوری اعتراض نکرده و صدایم را بالا نبرده‌ام، اما فکر می‌کنم داور آینده‌دار امروز که می‌تواند سال‌ها داور فوتبال ما باشد، می‌توانست نگاه متعادلی نسبت به دو تیم داشت. کمک مربی ما دو بار اعتراض کرد که تصمیم به اخراج او گرفت، ولی بیش از ۱۰ بار کادر فنی حریف اعتراض کرد. حرکت آسانی را پس از گل اول دیدید؟ به داور گفتم این بازیکن بی‌احترامی می‌کند. از من سنی گذشته است، آیا این حرکت را ندیدید. ما زمانی گل اول را زدیم که قبل از آن می‌توانستیم دو گل زده باشیم. ما این باور را داشتیم که برنده شویم.

این سرمربی در پایان اضافه کرد: قبل از بازی گفته بودم روی ریزه‌کاری‌های استقلال کار کرده بودیم. تلاش ما این بود که راه‌ها را ببندیم. در جریان بازی چقدر به حریف موقعیت دادیم؟ مگر فوتبال را روی هوا بازی کردیم؟ این زمین برای ما هم خوب نبود و می‌توانستیم بهتر باشیم. به لحاظ بازیکن در مضیقه بودیم و مجبور شدیم چند بازیکن کمتر از ۲۳ سال را به میدان بفرستیم. ما هم می‌توانیم فوتبال بازی کنیم. هر چند که استقلال در حال حاضر آماده‌ترین تیم ایران و پرمهره است، اما انتظارات از این تیم بیشتر است. ما تیم دسته دومی بوده و دنبال جایگاهی در این فوتبال هستیم. باید بهتر از این با ما برخورد می‌شد.