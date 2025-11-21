پخش زنده
امروز: -
«فروشکست» و «آن روی سگش» دواثر شاخص از نمایندگان اصفهان درجشنواره تئاتر فجر معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اصفهان؛ دبیر جشنواره بینالمللی تئاتر فجر که در آیین تجلیل از برترین های سی وهفتمین جشنواره تئاتر استان اصفهان در تالار فرشچیان حضور داشت، گفت: اختتامیه این دوره از جشنواره با معرفی دو اثر شاخص فروشکست» به کارگردانی افراجبار زارع و «آن روی سگش» به کارگردانی حسن محمدی فراهانی به جشنواره تئاتر فجر به پایان رسید.
فخر موسوی، با ابراز خرسندی از برگزاری موفق جشنواره اصفهان افزود: این جشنواره رویدادی که نهتنها نمادی از پویایی صحنه نمایش در نصفجهان به شمار میرفت بلکه نماد عزم مدیران استان برای احیای تئاتر اصفهان به جایگاه استراتژیکتری در عرصه هنرهای نمایشی کشور شد.
وی گفت: در بخش پایانی اختتامیه، چهرههایی از جامعه تئاتر اصفهان به عنوان نمایندگان استانی برای حضور در عرصه ملی معرفی شدند.
دبیر جشنواره بینالمللی تئاتر فجر افزود: فروشکست به کارگردانی افراجبار زارع و آن روی سگش به کارگردانی حسن محمدی فراهانی دو اثر نمایشی برتر این دوره به عنوان نماینده اصفهان به جشنواره تئاتر فجر راه یافتهاند.
فخر موسوی تاکید کرد: این انتخاب از سوی هیئت داوران جشنواره صورت گرفت و در مراسم اختتامیه با قدردانی ویژه همراه بود.
وی تأکید کرد: جشنواره تئاتر اصفهان الگویی از توانمندی و ظرفیت نمایشی استان است و باید آن را به عنوان نقطه امید برای آینده تئاتر کشور دید.
دبیر جشنواره بینالمللی تئاتر فجر گفت: باوجود محدودیتهای مالی و زمانی، تمام تلاش شده است که هیج یک از بخشهای جشنواره فجر حذف نشوند و همه بخشها با کیفیت مناسبی برگزار گردند.
موسوی افزود: امسال بخشهایی، چون رادیو تئاتر، پژوهش تئاتر، نمایشنامهنویسی، تئاتر خیابانی و بخشهای گرافیکی مانند پوستر و عکس در جشنواره حضور دارند؛ موضوعی که به گفته او نشاندهنده همت هنرمندان و مدیران اجرایی است.
دبیر جشنواره فجر خبر داد که آثار بینالمللی از بیش از ۶۰ کشور (از جمله یونان، اسپانیا، ایتالیا، روسیه، برزیل و گرجستان) برای حضور در این رویداد ارسال شدهاند و کیفیت آثار بهدقت بررسی شده است تا بهترینها به رقابت راه یابند.
فخر موسوی در ادامه با اشاره به برگزاری بخشی از جشنواره فجر ۴۴ در استان کرمان توضیح داد: افتتاحیه این دوره در کرمان برگزار خواهد شد و پنج بخش مانند رادیو تئاتر، پژوهش و نمایشنامهنویسی نیز در این استان به اجرا در میآیند.
فخر موسوی در سخنان خود به تأثیر پیشکسوتان تئاتر نیز پرداخت و یاد و خاطره استادانی، چون ابراهیم کریمی و حسین مسافرآستانه را گرامی داشت.
وی تاکید کرد که بدون زحمات این چهرهها، تئاتر کشور چنین جایگاهی نمیداشت و باید همواره قدر آنان را دانست.