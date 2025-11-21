کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی از غیر حضوری شدن مدارس در شهر‌های اراک ساوه و شازند و چند روستای استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ متن اطلاعیه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی به این شرح است:

با توجه به روند افزایشی شاخص آلایندگی هوای شهرهای اراک، ساوه و شازند و تشکیل جلسه کارگروه اضطرار الودگی هوا ، موارد هشداری ذیل برای روز شنبه ۱ آذر ماه ۱۴۰۴ اعلام می‌گردد:

تمامی دوره های آموزشی ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم بصورت مجازی و در بستر شاد در شهرهای اراک ساوه و شازند و روستاهای کزاز، قدمگاه، اکبرآباد، رباط میل، ضامنجان، چقا، شهرجرد، حاجی آباد

موافقت با دور کاری مادران دارای کودکان زیر دوسال و کارمندان دارای بیماری زمینه ای

پایش وبرخورد ویژه با صنایع آلاینده اطراف شهر و مستقر درشهرکهای صنعتی توسط اداره کل حفاظت محیط زیست

نظارت وجلوگیری از فعالیت‌ کارگاههای عمرانی که منجر به تشدید آلودگی هوا می‌‌گردد توسط شهرداری های اراک وساوه وشازند

تشدید برخورد پلیس راهور با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی، و اعمال قانون لازم در این خصوص

درخواست از عموم شهروندان به ویژه‌ گروه‌های حساس علی الخصوص بیماران قلبی و ریوی و مادران باردار جهت کاهش تردد غیرضرور در فضای باز، استفاده از ماسک و مصرف مایعات، میوه و سبزیجات به‌منظور کاهش اثرات سوء آلودگی هوا توصیه می شود.

تداوم استفاده نیروگاه شازند از سوخت گاز و مازوت کم سولفور و اتخاذ تمهیدات لازم از سوی شرکت ایرالکو جهت کنترل آلایندگی خطوط احیا و آند قدیم و عدم فلرسوزی پالایشگاه شازند

توصیه به عدم انجام فعالیت ورزشی در فضاهای باز