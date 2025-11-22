پخش زنده
فرمانده سپاه تهران بزرگ با تأکید بر اینکه قدرت ایران از زمان دفاع مقدس ۱۲ روزه بیشتر شده به دشمن هشدار داد: در صورت تکرار خطای محاسباتی، با یک تجربه جدید ویرانگر مواجه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار حسنزاده در گفتوگویی درباره تولید قدرت دفاعی در سپاه تهران اظهار داشت: از آنجایی که ما آموختهایم که روی پای خود بایستیم و تنها راه مقابله با دشمن را قوی شدن نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران میدانیم؛ لذا این امر مهم را در دستور کار خود قرار دادهایم.
وی با اشاره به تجربیات حاصل از مبارزه ۴۷ ساله ایران با ظلم استکبار جهانی، افزود: به فضل الهی، آموختیم که چگونه و به چه میزان از قدرت خود استفاده کنیم تا دشمن را به زانو دربیاوریم.
فرمانده سپاه حضرت محمد رسولالله (ص) تهران بزرگ با تبیین ابعاد جنگ ۱۲ روزه، عنوان کرد: پس از این جنگ، روند قدرتافزایی و تولید قدرت در عرصه موشکی و پهپادی به نقطه مطلوبی رسیده است.
وی با تأکید بر بهرهگیری از تجربیات جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشورمان، یادآور شد: ما بیش از پیش، نقاط ضعف دشمن را کشف کردهایم و نقاط قوت خود را گسترش دادهایم.
سردار حسنزاده با بیان اینکه همچنان پیگیر برطرفکردن نقاط ضعف خود هستیم، افزود: نیروی مسلحی که تجربه ۴۷ سال مقابله با مستکبرین را دارد، قاعدتاً میتواند تولید قدرت کند؛ لذا نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در بهترین جایگاه قدرت قرار دارند.
فرمانده سپاه حضرت محمد رسولالله (ص) گفت: ما امروز بسیار قدرتمندتر و آمادهتر از زمان جنگ ۱۲ روزه هستیم؛ البته امیدواریم که دشمن تلاش نکند تا جلوههای جدیدی از قدرت موشکی و پهپادی ما را تجربه کند و در صورت تکرار خطای محاسباتی، با یک تجربه جدید ویرانگر مواجه خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ما قدرت خود را مدیون فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت هستیم و به برکت مجاهدت رزمندگان و ایثارگران و خون شهدا امروز دارای توانمندی خوبی هستیم.